Wenig offizielle Beschwerden

Sinnvoll findet das auch die Paderbornerin Tatjana Mathias. „Wenn es um meine Gesundheit geht, fülle ich das gerne aus“, sagt sie. Was sie allerdings ärgert: Innerhalb von nur zwei Tagen hätten sie und ihre Tochter dreimal beobachtet, dass es mit dem Datenschutz nicht sehr genau genommen wurde.

„Das ist natürlich nicht Sinn der Sache“

„Ich finde es bedenklich, wenn der ausgefüllte Zettel einfach in eine offene und für jeden einsehbare Box gelegt werden soll.“ Das sei ihr in einem McDonaldsSchnellrestaurant an der Detmolder Straße aufgefallen. „Außerdem wurden wir dort nicht explizit darauf hingewiesen, dass diese Zettel auch auszufüllen sind.“ Entsprechend viele Kunden hätten die Formulare ignoriert.

Auch in einer Eisdiele in der Innenstadt sowie einem weiteren Schnellimbiss habe das Personal wenig Interesse am Ausfüllen des entsprechenden Formulars durch die Gäste gezeigt. „Meine Tochter hat das zwar trotzdem erledigt, aber niemand hat den Zettel dann wieder entgegengenommen. Einfach liegenlassen wollte sie ihn aber auch nicht, also hat sie ihn eingesteckt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache“, bedauert Tatjana Mathias, dass nicht sensibler mit den Personendaten umgegangen werde. „Es ist schon schlimm genug, dass einige Quatsch eintragen. Diejenigen, die ehrlich sind, weil ihnen das selbst wichtig ist, müssen aber ein gutes Gefühl dabei haben.“

Daniela Aslan zeigt die Formulare vom Road House. Foto: Jörn Hannemann

Deshalb habe sie den McDonalds-Franchisenehmer Heiderich kontaktiert, woraufhin ihr die Geschäftsleitung zugesagt habe, die Mitarbeiter entsprechend nachzuschulen und noch einmal zu sensibilisieren. „Statt der offenen Ablage für die Zettel hätten die Kunden dort eigentlich auch eine geschlossene Box vorfinden sollen, räumte die Geschäftsführung in ihrer Antwort ein“, erzählt Tatjana Mathias. Die habe es bei ihrem Besuch aber definitiv nicht gegeben. „Die im Rahmen unserer Sicherheits- und Hygienemaßnahmen gesammelten Daten werden DSGV-konform gespeichert und aufbewahrt sowie fristgerecht gelöscht“, versicherte Markus Krüger, Assistent der Geschäftsleitung, auf Anfrage dieser Zeitung. Wer sich nicht registrieren wolle, dem stehe es frei, seine Bestellung zum Mitnehmen zu erhalten oder die Mc Drives zu nutzen. Größere Herausforderungen hinsichtlich der Registrierung gibt es aus seiner Sicht nicht. „Inzwischen ist es ein Stück weit verinnerlicht, dass dies eine Notwendigkeit in der Gastronomie ist.“

QR-Code

Auch Burkhard Bernemann, Inhaber der Gaststätte „Zum Hölzchen“ in Wewer und Dehoga-Vorstandsmitglied, sieht wenig Probleme bei der Registrierungspflicht. „Die Dehoga hat entsprechende Formulare als Muster auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellt, die wir beispielsweise auch nutzen.“ Die Zettel würden den Gästen an den Tisch gebracht und von der Bedienung auch wieder eingesammelt. Wer möchte, könne sich auch über einen QR-Code mit dem Handy registrieren. „Die gesammelten Zettel werden bei mir im Büro verwahrt und jeweils nach vier Wochen geschreddert“, sagt Bernemann. Damit sei dem Datenschutz Rechnung getragen. Er habe die Rückmeldung, dass viele Betriebe ähnlich verfahren, könne allerdings nicht ausschließen, dass es auch einige schwarze Schafe gebe.

Diese Einschätzung deckt sich mit der des Ordnungsamts der Stadt Paderborn, das für die Einhaltung der Vorschriften vor Ort verantwortlich ist. Wenn Beschwerden eingehen, würden Kontrollen in den Gastronomiebetrieben durchgeführt. Seien die Beschwerden berechtigt, werde innerhalb von wenigen Tagen eine Nachkontrolle in dem entsprechenden Betrieb durchgeführt. Bislang seien aber erst einige wenige Beschwerden bei der Stadt eingegangen, denen jeweils sofort nachgegangen worden sei. Die Gastronomen hätten sich bisher durchweg kooperativ verhalten.