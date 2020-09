Paderborn (WB/itz). 118.391 Wahlberechtigte gibt es in der Stadt Paderborn, die zum Urnengang aufgerufen sind. Bereits 27.425 haben von der Briefwahl Gebrauch gemacht. So viele wie nie zuvor. Es gab allerdings in der Großstadt an der Pader auch noch nie so viele Bewerber um den Chefsessel im Rathaus.

Von Westfalen-Blatt