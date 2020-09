Ticker zur Wahl im Kreis Paderborn

Am frühen Nachmittag schienen besonders viele Wähler ihren Sonntagsspaziergang mit einem Gang zur Wahlurne zu verbinden. In Schloß Neuhaus kam es an der Sertürnerschule zu Warteschlangen. Die Wähler standen in Zweierreihen vor dem Gebäude und warteten darauf, ihre Stimme abgeben zu können. Schätzungsweise 60 Wähler standen dort bei schönstem Sonnenschein.

„Durch die Coronaschutzbestimmungen kann es in den Wahllokalen zu zeitlichen Verzögerungen kommen, weil die Desinfizierung etwas länger dauert. Alltagsmaske und eigener Stift sind mitzubringen“, erinnerte Reinhardt die Wähler an die Vorgaben.

Während die Resonanz am Sonntagmorgen zunächst ziemlich mau war, stieg die Wahlbeteiligung ab 10 Uhr deutlich an. „Alle Wähler warten geduldig“, berichtete der Pressesprecher. Wie hoch die Beteiligung bis 14.45 Uhr war, dazu gibt es derzeit noch keine konkreten Zahlen. „Wir gehen aber im Moment davon aus, dass die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 höher ausfallen wird.“

Noch bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Bei der Briefwahl haben bereits mehr als 27.000 Bürger im Stadtgebiet Paderborn votiert. Zu wählen sind Landrat, Kreistag, Bürgermeister und Stadtrat.

Hohe Beteiligung an der Briefwahl

Hier die Briefwahlbeteiligung 2020 im Überblick: Gemeinde Altenbeken 7487 Wahlberechtigte, 2031 Briefwähler, Stadt Bad Lippspringe 12.847 Wahlberechtigte, 2950 Briefwähler, Stadt Bad Wünnenberg 10.287 Wahlberechtigte, 2291 Briefwähler, Gemeinde Borchen 11.054 Wahlberechtigte, 3.254 Briefwähler, Stadt Büren 17.788 Wahlberechtigte, 3972 Briefwähler, Stadt Delbrück 25.534 Wahlberechtigte, 5529 Briefwähler, Gemeinde Hövelhof 13.253 Wahlberechtigte, 2733 Briefwähler, Stadt Lichtenau 8894 Wahlberechtigte, 2226 Briefwähler, Stadt Paderborn 118.391 Wahlberechtigte, 27.425 Briefwähler, Stadt Salzkotten 20.312 Wahlberechtigte 5352 Briefwähler.

Ergebnisse in Paderborn aus dem Jahr 2014

Bei der Kommunalwahl 2014 lag die Wahlbeteiligung im gesamten Kreis Paderborn bei 50,6 Prozent. Die Landratswahl 2014 gewann Manfred Müller, CDU, mit 64,3 % der Stimmen. Die zweitmeisten Stimmen erhielt Wolfgang Weigel, SPD 18,3 %.

Hier die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl 2014 in Paderborn: Michael Dreier, CDU, kam damals auf 59 Prozent. Andreas Krummrey, der von SPD, GRÜNE und DIP unterstützt wurde, bekam 35.8 Prozent. Hartmut Hüttemann, FBI Freie Wähler, der 2020 erneut angetreten ist, erhielt im Jahr 2014 insgesamt 5,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,3 Prozent.

Die Parteien für den Paderborner Stadtrat erzielten 2014 diese Ergebnisse:

CDU 46,4 Prozent, SPD 22,3 Prozent, Grüne 14,5 Prozent, FDP 4,6 Prozent, FBI Freie Wähler 2,91 Prozent, DIP 4,61 Prozent, PIRATEN 1,16 Prozent und AfD 3,5 Prozent.