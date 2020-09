Der Vater hatte das Kinderfahrrad bereits bei der Polizei online als gestohlen gemeldet und parallel einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet. Dort schrieb er, dass seiner Tochter das Fahrrad am Wochenende vom Schulhof einer Grundschule geklaut worden sei. Am darauffolgenden Montag entdeckte eine Frau ein neuwertiges Kinderfahrrad Am Schlengerbusch in Elsen in der Nähe des Friedhofs und verständigte die Polizei.

Jetzt tritt sie wieder kräftig in die Pedale

Die stellte das Fahrrad sicher und übermittelte ein Foto davon an den Bezirksdienst in Elsen. Von dort aus wurde das Bild als Fundsache in den sozialen Medien in entsprechenden Gruppen mit Bezug zu Elsen veröffentlicht. So kam eines zum anderen und die kleine Mia freut sich, dass sie nun wieder kräftig in die Pedale treten kann.