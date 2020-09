Brand in Auguste-Viktoria-Klinik

Ein Fahrradfahrer bemerkte gegen 14 Uhr eine starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Nach ersten Angaben vor Ort entstand der Brand im Mitteltrakt der ehemaligen, historischen Klinikanlage. Die Hintergründe sind noch unklar: Wie es zu dem Brand gekommen ist, ob der denkmalgeschützte Bereich der Klinik betroffen ist und ob der entsprechende Gebäudeteil mit den hölzernen Decken einsturzgefährdet ist, dazu konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Kreislaufprobleme und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. „Bei der Alarmierung haben wir sofort Sirenenalarm in Lippspringe ausgelöst. Als wir am Einsatzort eintrafen, umgab intensiver Rauch das Gebäude“, sagte Einsatzleiter Michael Heck.

Brand in der Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Lippspringe 1/12 Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Foto: Jörn Hannemann

Nach ersten Informationen brannte es im ersten Obergeschoss und Dachgeschoss. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften im Einsatz. Vor Ort waren Kräfte aus Bad Lippspringe, Schlangen, ein Drehleiterfahrzeug aus Paderborn, die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des DRK und Kräfte vom Roten Kreuz Schloß Neuhaus, die sich um die Versorgung der Einsatzkräfte kümmerten. Die Feuerwehrleute mussten zum Teil mit schwerem Atemschutz bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad arbeiten. Die Polizei alarmierte routinemäßig die Brandsachverständigen der Kriminalpolizei, die noch am Nachmittag die Ermittlungen aufnahmen. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil kurzzeitig die Auguste-Viktoria-Allee gesperrt werden musste.

Die alte Lungen-Heilstätte steht bereits seit längerer Zeit leer und verfällt zusehends. Auch wenn das Areal mit Bauzäunen und Hinweisschildern abgesperrt ist und es sich um Privatbesitz in Eigentum der Stadt handelt, wo das Betreten verboten ist, geht von ihr ein mystischer Reiz aus. Die ehemalige Heilstätte gilt als einer der bekanntesten Lost Places in Deutschland, also „verlorener Ort“. Mehrfach waren zuletzt Unbekannte ins Gebäude eingedrungen, um es zu fotografieren. Die Feuerwehr musste wegen Brandstiftung schon häufiger zur Auguste-Viktoria-Klinik ausrücken.