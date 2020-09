Der Paderborner war am Freitag, 11. September, gegen 22 Uhr mit seinem Hund an der Kilianstraße auf dem Gehweg zwischen Karlstraße und Winfriedstraße unterwegs, als er in Höhe des Spielplatzes von hinten gegen den Kopf geschlagen wurde und in ein Gebüsch stolperte. Dabei müsse ihm das Portmonee aus der Hosentasche gezogen worden sein, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Als sich das Opfer umblickte, war in der Dunkelheit niemand mehr zu sehen, sodass keine Täterbeschreibung vorliegt. Der 26-jährige Mann vermutet, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Verletzt wurde er nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Kilianstraße gemacht haben (Telefon 05251/3060).