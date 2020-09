Zivilfahnder identifizierten 20-Jährigen an Paderborner Laderampe

Paderborn (WB). An der Paderhalle ist am Montagnachmittag ein 17-Jähriger beraubt worden. Einen Tatverdächtigen nahm die Polizei in der Nähe des Tatorts vorläufig fest und stellte die Beute sicher.