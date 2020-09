Wie gründe ich eine Firma?

Virtuelle Veranstaltung an diesem Freitag will Tipps geben

Paderborn (WB). Ideen umsetzen, Geld verdienen mit dem, was man wirklich gern macht – ein Traum für viele. Aber wo fängt man an? Gibt es einen Markt für das Angebot? Reicht die Qualifikation aus? Wo erhält man Unterstützung? Der Paderborner Existenzgründungstag „Startphase“ will Antworten auf solche Fragen liefern. Veranstaltet wird er jährlich von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld, der IHK Ostwestfalen, Zweigstelle Paderborn und Höxter, und der Paderborner Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG).