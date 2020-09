Polizei sucht nach Unfall flüchtigen Inline-Skater

Mann prallt in Paderborner Rathenaustraße gegen Opel Corsa

Paderborn (WB). Nach einem Fahrfehler auf Inline-Skates ist ein junger Mann in der Rathenaustraße am Dienstag gegen 15.10 Uhr gegen das stehende Auto einer 50-Jährigen geprallt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem silbernen Opel Corsa zu kümmern, setzte er seine Fahrt im Anschluss fort, berichtet die Polizei.