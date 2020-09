Lorenz Jaeger als Wegbereiter der Ökumene

Die Kommission für kirchliche Zeitgeschichte im Erzbistum Paderborn, deren Leiterin die Herausgeberin Nicole Priesching ist, hat inzwischen einige Fachtagungen zum Wirken des Kardinals veranstaltet, wobei Einzelaspekte genauer untersucht werden sollen. Vorgesehen sind insgesamt fünf Fachtagungen, wobei sich die zweite Tagung im August 2019 mit dem Wirken des Ökumenikers Lorenz Jaeger beschäftigte. Maßgeblich dafür war die archivalische Neuerschließung seines Nachlasses, die vom Archiv des Erzbistums durchgeführt wurde. Bistumsarchivar Arnold Otto, Mitherausgeber des Buches, war dabei die treibende Kraft.

Insgesamt zwölf Fachvorträge wurden während der Tagung gehalten und haben Eingang in die Publikation gefunden. Hatte sich der erste Band mit dem Wirken des Theologen Lorenz Jaeger beschäftigt, so sollte während der Tagung 2019 dessen Verständnis und Wirken von Ökumene genauer untersucht werden.

Ökumenische Bemühungen Jaegers

Wesentlich für die Hintergründe der Thematik waren auch organisatorische Fragen im Bereich der Ökumene, die unmittelbar nach Kriegsende zur Gründung des „Jaeger-Stählin-Kreises“ führten, dessen Arbeit seit 1957 das „Johann-Adam-Möhler-Institut“ in Paderborn auf wissenschaftlicher Basis fortführt. So versteht es sich von selbst, dass unter den Teilnehmern der Tagungen auch evangelische Theologen beteiligt waren (und sind).

In dem Buch sind die Referate der zweiten Tagung vollständig abgedruckt, versehen mit einem wissenschaftliche Apparat sowie Quellen- und Literaturangaben. Dabei reicht die Spannweite von kirchenrechtlichen über historische zu dogmatischen Fragen, wobei natürlich die ökumenischen Aspekte das verbindende Band darstellen. Bahnbrechend sollte das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) werden, denn hier waren die ökumenischen Bemühungen Jaegers wesentlich, verfügte der Paderborner Oberhirte hier über den entscheidenden Erfahrungsschatz. In den beiden Kardinälen Johannes Willebrands und Augustin Bea SJ, aber auch in den beiden Paderborner Theologen Eduard Stakemeier und Josef Höfer sollte er bei diesen Bemühungen entscheidende Mitarbeiter und Wegbereiter finden. Augustin Bea SJ wurde dann der erste Leiter des vatikanischen Sekretariats für die Einheit der Christen.