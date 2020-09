Paderborn (WB). In der Stadtverwaltung stehen die Telefone nicht still: Auch im August konnte das Telefonische Service-Center (TSC) der Stadt Paderborn ein hohes Anrufaufkommen verzeichnen. Insbesondere seit Ferienende ist die Anzahl der täglichen Anrufe hoch – bis zu 1150 Anrufe am Tag erreichten das TSC in den vergangenen Wochen.

Von Westfalen-Blatt