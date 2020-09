230.000 Führerscheine müssen umgetauscht werden

Grund genug für die zuständigen Führerscheinstellen etwas nervös zu werden, denn auf sie kommt eine ungeheure Menge an neuen Anträgen zu. Deshalb hat die Bundesregierung ein Stufenmodell erlassen, das regelt, welche Führerscheine in verschiedenen Etappen bis 2033 umgetauscht werden müssen.

Allein in Deutschland sind zurzeit drei verschiedene Arten von Führerscheinen zulässig: die alten Papierführerscheine, Kartenführerscheine, die ab 1999 ausgestellt wurden, sowie ab 2013 die neuen EU-Führerscheine. EU-weit ist das Bild noch bunter. Und neben den verschiedenen Formaten und Farben gelten auch in den einzelnen Ländern verschiedene Vorschriften. Mit der Dritten EU-Führerscheinrichtlinie wird dieser Wirrwarr vereinheitlicht. Ab 2033 ist nur noch der neue EU-Führerschein, der die aktuellen Anforderungen an die Fälschungssicherheit erfüllt, gültig. Dieser muss alle 15 Jahre erneuert werden. Dabei wird auch das Foto aktualisiert und der Name kontrolliert, der sich gegebenenfalls durch Heirat oder Scheidung verändert hat. Insgesamt erhofft sich der Gesetzgeber dadurch ein erhöhtes Maß an Sicherheit – für Bürger und Behörden.

Verdreifachung der Anträge

Im Kreis Paderborn müssen rund 230.000 Dokumente in den nächsten Jahren umgetauscht werden. Für das Straßenverkehrsamt des Kreises „An der Talle 7“ in Paderborn bedeutet dies einen durchschnittlichen Zuwachs an 22.000 Anträgen pro Jahr – zusätzlich zu den durchschnittlich 11.500 regulären Anträgen. Angesichts dieser fast Verdreifachung der Anträge begrüßt das Straßenverkehrsamt das Stufenmodell des Bundes. „Dies wird hoffentlich dazu beitragen, die Wartezeiten für die Bürger so gering wie möglich zu halten“, ist Markus Keßler, Leiter der Führerscheinstelle, optimistisch.

Das Stufenmodell richtet sich nach dem Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers beziehungsweise nach dem Ausstellungsjahr des alten Führerscheins. Zunächst werden bis 2025 alle alten Papierführerscheine umgetauscht. Danach folgen bis 2033 die Kartenführerscheine.

Als erstes müssen die Führerscheininhaber, die noch einen alten Papierführerschein besitzen und zwischen 1953 und 1958 geboren wurden, den Antrag beim Straßenverkehrsamt stellen. Dafür haben sie bis zum 19. Januar 2022 Zeit. Mit Ablauf dieser Frist ist der Führerschein ungültig. In den Folgejahren folgen die weiteren Geburtenjahrgänge. Eine genaue Übersicht der Fristen und Umtauschstufen ist auf der Internetseite des Kreises Paderborn zu finden.

So tausche ich den Führerschein um:

Wer einen Führerschein umtauschen will, muss einen Antrag bei der Führerscheinstelle stellen. Der Umtausch kostet rund 29 Euro pro Dokument. Um den neuen Führerschein zu erhalten, ist es zwingend nötig einmal – entweder bei der Antragsstellung oder bei der Abholung des neuen Führerscheins – persönlich beim Straßenverkehrsamt vorzusprechen und sich dabei mit einem gültigen Ausweispapier auszuweisen. Der Antrag auf Umtausch des Führerscheins kann entweder persönlich im Straßenverkehrsamt oder per Post eingereicht werden.

Wer den Antrag persönlich einreichen will, kann unter www.kreis-paderborn.de/termin-stva einen Termin buchen. Mitzubringen sind neben einem gültigen Ausweisdokument ein biometrisches Passfoto sowie der der aktuelle Führerschein. Der neue Führerschein wird dann dem Antragsteller nach Hause geschickt.

Wer noch kürzere Wege wünscht, kann den Antrag auch auf der Internetseite des Kreises Paderborn herunterladen ( www.kreis-paderborn.de/fs-umtausch ) und zusammen mit biometrischem Passbild und einer Unterschrift auf weißem Papier per Post an das Straßenverkehrsamt senden: Kreis Paderborn, Straßenverkehrsamt – Führerscheinstelle, An der Talle 7, 33102 Paderborn. An einer digitalen Antragslösung arbeitet der Kreis Paderborn derzeit mit Hochdruck.