Die Sachbeschädigungen waren der Polizei am Montagmorgen gemeldet worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf dem Schulhof vor der Sporthalle standen nach Angaben der Polizei vier Einkaufswagen einer Netto-Filiale. Die Griffstangen der Einkaufswagen waren herausgebrochen worden. Der oder die Täter hatten die Stangen mehrmals gegen die Dämmputzfassade des Gebäudes geworfen.

Dadurch seien zahlreiche Löcher in der Außenwand verursacht worden. Eine Stange steckte laut Polizei noch in mehreren Metern Höhe im Dämmputz fest. Die Tatzeit liegt vermutlich am Sonntag zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.