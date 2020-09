Anästhesie und Intensivmedizin

Dr. Matthias Kuckeland ist als neuer Chef der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin seit dem 1. Januar im Amt und mit der Corona-Krise direkt ins kalte Wasser geworfen worden. „Ich war mal Krankenschwester, komme also von der Basis“, sagte er bei seiner Vorstellung. Er war sowohl an großen Häusern wie dem Herz-und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen als auch an kleinen Kliniken tätig. Zuletzt leitete er die Intensivmedizin in Herford. In einem kleineren Haus, wie dem Johannisstift, schätze er die empathische Unterstützung. Zudem sei er auf ein exzellentes Team gestoßen. Wichtig ist Kuckeland eine patientenorientierte Therapie am Lebensende. „Der Patientenwille muss immer maßgeblich sein. Man kann sehr viel machen, aber nicht jede Therapie ist am Lebensende noch sinnvoll“ gibt der neue Chefarzt zu bedenken. „Wichtig ist es, die Lebensqualität gemeinsam mit Patienten und Angehörigen im Auge zu behalten.“

Innere Medizin

Dr. Kester Tüffers ist schon seit 2006 in Paderborn, seit anderthalb Jahren zunächst als Oberarzt am Johannisstift und seit 1. August Chefarzt der Inneren Medizin. Er war zuvor unter anderem auch als Hausarzt tätig und weiß daher, wie wichtig die Kommunikation mit Hausärzten ist, damit die Patientenversorgung Hand in Hand laufe. Aber auch auf die interne Kommunikation legt Tüffers, der in Augenheilkunde promoviert hat und von Haus aus Gastroenterologe ist, großen Wert. „Personalführung ist in der Medizin seit Jahren extrem vernachlässigt worden. Je stabiler das Team ist, desto besser die Patientenversorgung.“

Gefäßmedizin und Personal

Der gebürtige Hamburger Oliver Urs von Haxthausen ist mit Stationen in Tahiti, Neukaledonien, Südafrika, Frankreich und der Schweiz weit herumgekommen, bevor es ihn vor vier Jahren zunächst als Sektionsleiter für die Gefäßmedizin ans Johannisstift verschlug. Neben der medizinischen Verantwortung hat er seit 1. Juli auch die Personalverantwortung für den Bereich. „Ich habe hier die Chance gesehen, die Vision zu verwirklichen, Internisten und Chirurgen in einer Abteilung zusammenzubringen“, sagt er. Das sei gerade in Bezug auf die vielen Gefäßerkrankungen, die aus Diabetes resultieren für die Patienten wichtig. Seine persönliche Stärke sei die Behandlung der Aorta. Für die Zukunft strebt er eine stärkere Vernetzung mit anderen Spezialisten, zum Beispiel am St. Franziskushospital in Münster an.

Akutgeriatrie

Die bisherige Leiterin der Inneren Medizin und Geriatrie, Dr. Anke Nolte, ist nun Chefärztin der Fachklinik für Akutgeriatrie mit ihren besonderen Erfordernissen bei der Versorgung alter Menschen. Seit 2009 ist sie Chefärztin am St. Johannisstift. „Ich fühle mich der wohnortnahen Versorgung mit Herzblut verpflichtet“, sagt sie. In ihrer Verantwort liegen die Akutklinik mit 45 Betten, sowie die Tagesklinik mit 15 Plätzen, wo ältere Patienten auch wieder Mobilität und die Fähigkeit zur Selbsthilfe erlangen sollen. „Dafür beginnt das Entlassmanagement bereits am ersten Tag der Behandlung und die frührehabilitative Behandlung während des Akutaufenthalts.“ 800 Patienten würden jährlich in der Geriatrie behandelt mit einer Verweildauer von 17 Tagen im Schnitt.