21-Jähriger baut Unfall in Halle und wird in Borchen festgenommen

Paderborn (WB). Kurioser Unfall in Halle, spektakuläre Festnahme auf der Autobahn bei Borchen: Auf der A33 in Künsebeck ist ein 21-Jähriger aus Preußisch Oldendorf am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr mit seinem VW Polo gegen eine Betonschutzwand gestoßen.