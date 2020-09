Erzbistum Paderborn bildet Nikoläuse aus

Paderborn (epd/WB). Das Erzbistum Paderborn bietet erstmals einen Ausbildungskurs zum Nikolaus an. Erzieherinnen, Lehrer und andere kirchliche Mitarbeiter erfahren am 21. November in Paderborn, wie ein Besuch in Kindergärten, Schulen, Gemeinden, Vereinen und Familien auch in der Corona-Zeit gelingen kann, wie das Erzbistum am Freitag ankündigte.

Von Westfalen-Blatt