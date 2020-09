Schaufenster wird zur Galerie

Er möchte den Künstlern so zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und den Besuchern und Einwohnern der Stadt mehr Attraktivität beim Stadtbummel bieten. Hierfür hat er den Künstler und Galeristen Burkhard Lohren als Unterstützer gewinnen können, der nun Claudia Cremer-Robelski und Volker Heisener alias „Volka der goldene Reiter“ für die Ausstellung begeisterte.

Claudia Cremer-Robelski zeigt eine Auswahl ihrer Acrylmalereien auf Leinwand. Ihre individuelle Maltechnik ist stark vom Fotorealismus beeinflusst. In ihrem eigenen modernen und unverkennbaren Stil setzt sie sich mit zeitgenössischen Themen auseinander. Dabei gelingt ihr der Balanceakt zwischen kritischer Distanz und der kritischen Nähe. Ohne zu moralisieren bezieht sie Stellung zur Zeitgeschichte, lässt genügend Raum für eine eigene Interpretation und regt zu Diskussionen an. Auch ihre modernen Portraits fördern kreative Gedanken und ermöglichen vielfältige Interpretationen.

Volker Heisener stellt seine „Skulpturen“ aus. Figuren, die in einem spontanen Malakt blitzartig aufgesprayt wurden. Mit doppelten Konturen und springenden Blickrichtungen irritieren sie den Betrachter, lassen ihn nach einem Ruhepol suchen und laden zu weitreichenden Deutungen ein. „Ich freue mich über die Initiative von Phil Walecki und Burkhard Lohren, die leeren Flächen mit Kunst zu füllen. Die Verbindungen zwischen der Kunstszene und Menschen die sich aktiv für Künstler engagieren ist genau das, was wir heute brauchen“, so Claudia Cremer-Robelski, die in der Schulstraße 13 ihr Atelier und eine Malschule betreibt.