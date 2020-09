Rennlegende gratuliert

Paderborn (WB/itz). Eine 54 Jahre alte Autolegende hat jetzt einen außergewöhnlichen Preis gewonnen: Ein Mercedes 230 SL, der vier Jahre lang von der Firma Reller in Paderborn in Kleinstarbeit restauriert worden ist, hat beim Concours d’Elegance am Tegernsee den ersten Preis in der Kategorie Originalrestauration gewonnen. Den Preis überreichte Rennfahrerlegende Jochen Maas an den Mercedes-Liebhaber und Firmenchef Ralf Reller, der an dem Wettbewerb teilgenommen hat.

Von Westfalen-Blatt