Ausgezeichnete Ruhestätten

Paderborn (WB). Wer das schöne Spätsommerwetter am Wochenende für einen Spaziergang nutzen möchte, sollte vielleicht einmal den Ostfriedhof ansteuern. Weil der älteste städtische Friedhof in Paderborn, der 1866 in Betrieb genommen wurde, viel mehr ist als eine letzte Ruhestädte für Verstorbene, ist er im Frühjahr als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet worden. Darauf soll zum Tag des Friedhofs an diesem Sonntag besonders aufmerksam gemacht werden.

Von Maike Stahl