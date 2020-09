Ampelkreuzung wartet auf grünes Licht

Nach Auskunft von Andreas Hüser, Pressesprecher von Straßen NRW der Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift, liege das an der hohen Auslastung der Firmen, die im Bereich des Signalanlagen-Baus tätig seien. Konkrete Termine zur Fertigstellung könnten daher nicht genannt werden.

Steuergerät fehlt

Die Entstehungsgeschichte der B64-Ampel ist schon etwas älter. Nach einigen schweren Unfällen und dem Beschluss der Unfallkommission, die Kreuzung zu entschärfen, waren im Sommer 2018 bereits die Leitungen für die Stromversorgungen verlegt worden. Danach gab es eine längere Pause, ohne dass sich an Ort und Stelle etwas tat. Jüngst gab es aber wieder Bewegung: Stand jetzt sind dort nun die Standmasten und Ausleger montiert worden und auch die Induktionsschleifen im Asphalt und die Lichtzeichen existieren bereits. Was fehlt, so Pressesprecher Hüser, sei das Steuergerät. „Wir sind zuversichtlich, dass die Ampel in den nächsten Wochen in Betrieb genommen werden kann“, sagte er am Freitag auf Anfrage.

Die künftige Ampelschaltung werde darauf ausgerichtet, dass der Verkehr auf der B64 zwischen Schwaney und Paderborn weiterhin gut fließen könne. Der Querverkehr von der K1 werde nur bei Bedarf Grünlicht erhalten, um die Kreuzung, an der es mehrfach gekracht hat, sicherer zu machen. Es werde eine bestmögliche Taktung vorgenommen, heißt es beim Landesbetrieb Straßen.

Ampelbau nach folgenschweren Unfällen

Wegen einiger folgenschwerer Unfälle ist auch die Ampel an der B68/K1 in Höhe Dörenhagen in Auftrag gegeben worden. Wie mehrfach berichtet, war im April 2019 eine Autofahrerin getötet worden, nachdem dort ein Autofahrer auf den Wagen der 42-Jährigen aufgefahren war. Die ebenfalls im Auto der Frau sitzenden Kinder im Alter von elf und sieben Jahren erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Nach den dramatischen Ereignissen wurde reagiert und der Ampelbau beschlossen.

Auch an der Kreuzung der B68 bei Dörenhagen ist unklar, wann die Ampelanlagen in Betrieb gehen werden. Die Firmen seien stark ausgelastet, heißt es beim Landesbetrieb Straßen NRW. Foto: Jörn Hannemann

An der unfallträchtigen Kreuzung laufen daher ebenfalls seit geraumer Zeit die Vorbereitungen für die Ampelsteuerung. Inzwischen stehen dort die Masten und Ausleger. „Auch das Elektrokabel ist zum größten Teil gezogen. Es fehlen noch Steuergeräte, Induktionsschleifen, Signalgeber und einige Tiefbauarbeiten“, gab Andreas Hüser am Freitag einen Überblick zum aktuellen Stand der Maßnahme.

„Wir sind auf einem guten Weg, aber auch hier können wir noch keinen konkreten Termin nennen“, erklärte der Pressesprecher. Das Vorhaben werde aber schnellstmöglich bearbeitet.