Betroffen ist weiterhin vor allem Paderborn mit jetzt 29 (Vortag 28) aktiven Fällen, weitere in Delbrück (6), Bad Lippspringe (3), je ein Fall in Altenbeken, Bad Wünnenberg, Borchen, Hövelhof und Salzkotten. In Büren und Lichtenau ist derzeit offiziell niemand infiziert. Die Zahl der aufsummierten und laborbestätigten Coronavirus-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 882, Stand 19. September, 17 Uhr. Unverändert 805 Menschen im Kreis Paderborn haben eine akute Covid-19-Infektion überstanden. 34 Menschen sind in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

