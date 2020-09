Nach Polizeiangaben war ein 26-jähriger Radfahrer am Freitag gegen 16.50 Uhr auf dem Radweg der Marienloher Straße in Richtung Schloßstraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein unbekannter, männlicher Fahrer eines blauen Kleinwagens von der Heisenbergstraße auf die Marienloher Straße abbiegen. Hierbei missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt des Radfahrers, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Sein Fahrrad wurde zudem beschädigt. Der Fahrer des Kleinwagens sei im Anschluss zwar kurz ausgestiegen und habe sich nach dem Befinden des Radfahrers erkundigt, habe sich dann aber von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Bei dem Pkw soll es sich um einen blauen Kleinwagen, ähnlich einem VW Up, mit Paderborner Kennzeichen handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, korpulent, kurze Haare. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten nimmt die Polizei unter Tel. 05251/3060 entgegen.