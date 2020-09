Unter E-Sport versteht man den sportlichen Wettkampf mit Computerspielen. „Der gedankliche Startschuss zum Verein fiel letztes Jahr während der 1. E-Sport-Stadtmeisterschaft“, sagt der stellvertretende Vorsitzende, Lucas Quehl. Dabei nahmen mehr als 500 Teilnehmer an 15 E-Soccer-Turnieren teil, die von der Wirtschaftsförderung Paderborn, der Studierendeninitiative „Paderborn eSports“ und dem Fußball- und Leichtathletik-Verband-Westfalen organisiert wurden. „Dort haben wir gesehen, wie erfolgreich E-Sport in Paderborn sein kann“, so Quehl. Nun wolle der Verein an das Erfolgserlebnis anknüpfen und Jugendlichen, Studenten, Arbeitnehmern, Vereinen und Unternehmen eine Anlaufstelle bieten, sich zum Thema E-Sport auszutauschen und eine lokale Szene aufzubauen.

Das Team

Einige der Gründungsmitglieder stammen aus den Reihen der studentischen Initiative, die auch in Zukunft erste Anlaufstelle für Studenten bleibt, aber eng mit dem Verein vernetzt sein wird. „Nicht nur das Angebot, mit Gleichgesinnten als Team zu trainieren, gemeinsam an Turnieren teilzunehmen, als Gruppe E-Sport Events zu erleben und zu organisieren, sondern im Speziellen die Vernetzung lokaler Akteure und E-Sport-Interessenten über die Grenzen des Vereins hinaus, bieten der gesamten Region enorme Chancen“, erläutert Quehl. Gerne wäre man dabei direkt zu Beginn den Weg der Gemeinnützigkeit gegangen, leider habe hier jedoch die Politik dem Thema E-Sport noch einige Hürden in den Weg gelegt, die mit den aktuellen Mitgliedern und Mitteln nicht zu bewältigen seien.

Ziele für die Zukunft

„Der Vorstand wird entsprechende Entwicklungen, sowohl intern als auch extern im Auge behalten“, so Schatzmeister Lukas Schuster. Zu Beginn seiner Aktivitäten wird sich der Verein insbesondere auf die lokale Vernetzung mit anderen Vereinen und die Koordination von E-Sport-Teams konzentrieren, die an offiziellen Turnieren teilnehmen sollen. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Trainingseinheiten zur Leistungssteigerung, sondern auch die Sensibilisierung in den Bereichen der aktiven Gesundheitsförderung und die Vermittlung sozialer Kompetenzen. „Menschen, die nicht im Team agieren können, haben in der Anonymität des Internets viel Freiraum. In unserem Verein nicht“, macht Vorsitzender Jürgen Janke deutlich. Man müsse und wolle niemanden davon überzeugen, digitale Spiele zu spielen, so Janke. „Aber wir müssen den Spielern die Möglichkeit geben, sich dabei positiv zu entwickeln und Integration, Inklusion und Gleichberechtigung zu leben.“ Dazu biete E-Sport im Verein ideale Voraussetzungen. Mitglieder sollen ihr Wissen einbringen und durch das Coaching eigener Teams oder das Management von Social-Media-Kanälen erweitern. Mittelfristig möchte der Verein auch die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsangeboten unterstützen oder diese selbst anbieten.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise werde sich zu Beginn vieles über digitale Wege und Plattformen abspielen. „Trotzdem sind wir bereits im Gespräch zu einem möglichen Vereinsheim und damit einer persönlichen Anlauf- und Informationsstelle“, so Gründungsmitglied Uwe Strohbach, der als Geschäftsführer der „unilab AG“ den Verein auch als Premiumpartner unterstützen wird. Dort sollen langfristig auch Angebote in den Bereichen Medienpädagogik, E-Sport-Entwicklung, Beratung, Veranstaltungen und Kompetenzbildung zum Thema Videospiele Raum finden.