Zwei Männer wurden an der Warburger Straße beobachtet – Paderborner Polizei sucht Zeugen

Paderborn (WB). Die mobile Radaranlage „Dana“, die seit Mitte August in Paderborn blitzt, ist am Freitagabend an der Warburger Straße, Höhe Uhlenbruch, beschädigt worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.