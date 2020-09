Der Angriff auf den Jungen hat sich nach Polizeiangaben am Montagabend am Schloss-Vorplatz in Schloß Neuhaus ereignet. Sie ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei schildert die Tat wie folgt: Der Elfjährige ging gegen 18 Uhr von der Residenzstraße aus über den Schloss-Vorplatz. Dort hielt sich eine Gruppe anderer Jungen auf. Aus dieser Gruppe heraus wurde der Elfjährige angesprochen und zunächst von einem und dann von weiteren Jungen geschlagen. Der Elfjährige ging zu Boden. Er wurde weiter geschlagen und getreten.

Die Täter flüchteten, als sich eine Radfahrerin einmischte, auf die Bielefelder Straße in Richtung Hatzfelder Platz. „Auch die couragierte Radlerin entfernte sich“, berichtet die Polizei weiter.

Der schwer verletzte Junge flüchtete nach Hause. Seine Mutter alarmierte die Polizei und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

„Die Tatverdächtigen sollen südländisch aussehen und waren etwa 1,65 Meter groß. Ein Junge war blond, die anderen hatten schwarze Haare. In der Gruppe vor dem Schloss soll sich auch ein Rollstuhlfahrer befunden haben“, heißt es in der Polizeimitteilung von Dienstagmittag weiter.

Die Polizei bittet die unbekannte Radfahrerin und weitere Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 05251/3060 zu melden.