Der Überfall ist am Dienstagmorgen um 11.10 Uhr verübt worden. Nach Auskunft der Polizei betraten ein Mann und eine Frau den Laden. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen trugen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Das Paar habe sich mehrere Schmuckstücke zeigen lassen. Als sich der Juwelier umgedreht habe, sei dieser von hinten mit einem Elektroschocker und mit Reizgas – vermutlich Pfefferspray – attackiert worden, sagte Polizeisprecher Michael Biermann auf Anfrage.

Der Juwelier war außer Gefecht gesetzt. Diesen Moment nutzten die Täter, um Schmuck einzupacken und den Laden zu verlassen. Der Juwelier verfolgte das Paar, wurde dabei aber nach bisherigen Erkenntnissen von dem männlichen Verdächtigen auf den Kopf geschlagen – der Juwelier sackte zusammen.

Während die Frau an Ort und Stelle festgehalten und der Polizei übergeben werden konnte, flüchtete der Mann über die Königstraße in Richtung Kisau. Danach verlor sich seine Spur. Die Frau hatte einen Rucksack dabei. In dem entdeckten die Polizisten Schmuck und einen Elektroschocker.

Nach Aussagen von Zeugen trug der Flüchtige ein helles Hemd oder Pullover und darüber eine dunkle Steppweste sowie eine dunkle Jeans. „An der Kleidung dürfte sich Blut befinden“, sagte Biermann.

Der Juwelier kam verletzt ins Krankenhaus. Das Umfeld des Tatorts ist abgesperrt und wird derzeit von der Polizei untersucht.