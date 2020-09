Da es auf dem Briefumschlag einen Hinweis auf einen giftigen Inhalt gab, rief die Polizei den ABC-Dienst der Feuerwehr Paderborn hinzu. Zwei Mitglieder des Spezialteams analysierten den ungeöffneten Brief in Schutzkleidung auf dem Gelände der Polizei an der Riemekestraße. Zum Einsatz kamen ein Kontaminationsmessgerät und ein Photonenionendetektor.

Gefährliche Stoffe konnten während des 45-minütigen Einsatzes nicht festgestellt werden, so dass Polizei und Feuerwehr nicht von einer ernsthaften Gefahr ausgehen. Trotzdem wurde der Brief verpackt und in Labor geschickt, damit er dort in einer entsprechenden Schutzatmosphäre geöffnet werden kann.