Lufthansa setzt Flüge nach München aus

München hatte sich vor Corona zu einem beliebten Drehkreuz für Fernflüge in Richtung Asien entwickelt. Es sei eine stabile Verbindung gewesen. Die Nachfrage sei so groß gewesen, dass zwei Flüge pro Tag angesetzt waren und es Überlegungen gab, mit größeren Maschinen zu fliegen – 120 statt bisher 90 Sitze.

Aktuell gebe es vom Drehkreuz München aus keine Flüge mehr in Richtung Asien. Daher habe sich die Lufthansa entschlossen, die Transferflüge von Paderborn in die bayerische Hauptstadt zu streichen. „Es lohnt sich derzeit nicht”, sagte Hüser. Die Verbindung werde bis Ende Oktober gekappt. Wie es im Winderflugplan aussehen werde, sei derzeit Kaffeesatzleserei. „Alles hängt von Corona ab”, so Hüser. Wenn sich die Flüge in Richtung Asien langsam wieder steigerten, werde man die Linie wieder aufnehmen. Es seien bereits auch Flüge für Anfang November buchbar.

Nur noch Flüge nach Griechenland und in die Türkei

Damit ist dem Heimat-Airport ein weiteres Standbein weggebrochen. Zuletzt waren die Flüge nach Mallorca eingestellt worden. Auch die Kanaren werden seit der Einstufung zum Risikogebiet nicht mehr ab Paderborn angeboten.

Mit dem Wegfall der München-Flüge starten nur noch sechs Flüge pro Woche von Paderborn nach Griechenland sowie einer in die Türkei. Ab Anfang Oktober soll Antalya fünfmal pro Woche angesteuert werden. Ebenso ab Anfang Oktober soll auch wieder Fuerteventura auf dem Flugplan stehen. Geplant sind zwei wöchentliche Flüge. Darüber hinaus starten und landen in Paderborn Business-Jets im Geschäftsreiseverkehr.

Der Airport hatte ebenfalls am Dienstag bekannt gegeben, den bereits angekündigten Insolvenzantrag gestellt zu haben.

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung hatten sich bereits für eine Sanierung in Eigenregie ausgesprochen.