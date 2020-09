Reparierte „Dana“ soll von heute an wieder in Paderborn blitzen – Haben Sie sie gesehen?

Paderborn (WB). Die blitzfreudige „Dana“ ist weiter in Reparatur. Wie am Dienstag berichtet, hatte ein Unbekannter die Scheiben des mobilen Tempo-Messgeräts mit heftigen Schlägen zerstört, als Dana in Paderborn an der Warburger Straße geparkt war. Seitdem hat der gepanzerte Anhänger mit der ausgeklügelten Messtechnik einen Blackout.