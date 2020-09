Elfjähriger am Schloss verprügelt

Angriff in Schloß Neuhaus: Mutter befürchtet, dass ihr Sohn traumatisiert ist

Paderborn-Schloß Neuhaus (WB/itz). Eigentlich wollte der Elfjährige am Montagabend mit seiner Trompete zur Orchesterprobe. Doch dort kam er nicht an. Stattdessen wurde er – wie berichtet – von mehreren Jugend­lichen angegriffen, niedergeschlagen und am Boden liegend weiter verprügelt.