Landrat Manfred Müller gratulierte Conradi zu seiner Wahl und bedankte sich für dessen geleistete Arbeit. Der promovierte Jurist und Diplom-Verwaltungswirt hatte seine Amtsgeschäfte in Paderborn im Januar 2013 aufgenommen und war auf Heinz Köhler gefolgt, der damals in den Ruhestand verabschiedet worden war. Zuvor war Conradi Kreisdirektor des Kreises Höxter.

Der Kreisdirektor ist der all­gemeine Vertreter des Landrats und unterstützt ihn in allen Verwaltungsfragen und bei der Führungsarbeit. Wer Kreisdirektor werden will, muss über die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst sowie über eine mehrjährige praktische Erfahrung in der Verwaltung verfügen. Laut Hauptsatzung wird der Kreis­direktor für acht Jahre gewählt. Conradi, der mit seiner Frau in Warburg lebt, bedankte sich beim Kreistag für das erneut ausgesprochene Vertrauen und auch bei den Mitarbeitern der Verwaltung für die bisherige Arbeit und Unterstützung. „Ich freue mich auf die nächsten acht Jahre“, sagte Conradi.

Verbesserung des Kindesschutzes

In der Verwaltungsvorlage, über die die Kreistagsmitglieder abzustimmen hatten, wird unter anderen auf seine Verdienste verwiesen. Seit seinem Amtsantritt habe er sich erfolgreich für die zukunftsorientierte Entwicklung der Kreisverwaltung sowie der Belange der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. In seinem Dezernat verantworte Conradi mit den Bereichen Sozialamt, Jugendamt, Personalamt sowie Personalentwicklung die kostenträchtigsten Bereiche des Kreishaushaltes. Beispielhaft werden die jährlichen Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden sowie der Ausbau der Pflegeberatung des Kreises gelobt. Hervorgehoben werden zudem die Pilotprojekte zur Überführung von Sozialhilfe­empfängern in die gesetzliche Krankenversicherung sowie im Bereich Inklusion zur Etablierung von Schulassistenten in Grundschulen des gemeinsamen Lernens. Auch auf die ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung des Kindesschutzes durch das Jugendamt und die Kreispolizei­behörde wird verwiesen.

Bereits seit sieben Jahren nimmt Conradi die Aufgabe als Verbandsvorsteher des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter war. Von 2015 bis 2018 war er zudem Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), seit 2018 ist er stellvertretender NWL-Verbandsvorsteher. Beim NPH habe er die Service-Standards in den Regionalbussen sowie an den Haltestellen und beim Fahrgast-Informationssystemen ausgebaut und den ÖPNV mit einem neuen Ticketangebot attraktiver gemacht. Darüber hinaus sei 2017 der Westfalen-Tarif eingeführt worden. Ein Jahr später erfolgte der Start des Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) auf der Strecke Düsseldorf – Paderborn – Kassel.