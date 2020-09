Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind für Unternehmen und Institutionen aller Größen und Branchen gerade in dieser bewegten Zeit wichtiger denn je. Deshalb sensibilisiert die Initiative Gesunde Unternehmen zu mehr Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und macht gute Beispiele regional und bundesweit sichtbar.

Ziel der Schlosspark und Lippesee GmbH mit 13 Beschäftigten ist die Entwicklung des Freizeit- und Erholungsgebietes Lippesee sowie die Nutzung der nicht zurückgebauten Anlagen und der getätigten Investitionen in das frühere Gelände der Landesgartenschau Paderborn im Schloss- und Auenpark. Zur Verwirklichung dieser Aufgabenstellung gehören unter anderem die Entwicklung eines jährlichen Unterhaltungs- und Kulturangebots einschließlich der Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Schlosssommers, die Durchführung von natur- und umweltpädagogischen Maßnahmen in der Naturwerkstatt und im Grünen Klassenzimmer.

Vorbildliches Beispiel

Mit seinen verschiedenen Naturerfahrungsfeldern und Kleinstlebensräumen soll hier gezeigt werden, wie man sein persönliches Umfeld oder den eigenen Garten für sich selbst und die heimische Tier- und Pflanzenwelt umweltgerechter und lebenswerter gestalten kann.

Der digitale Marktplatz der Gesundheit wurde in diesem Jahr in Kooperation mit dem Gesundheitsnetzwerk „praenet“ integriert und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, die das ganzheitliche betriebliche Gesundheitsmanagement mit den analogen Angeboten in allen Phasen unterstützen.

Die Schlossspark- und Lippesee- Gesellschaft gilt als vorbildliches Beispiel, wie in einem kleinen Betrieb die Infrastruktur der Kommune genutzt wird und die Mitarbeiter von dem Engagement des Unternehmens profitieren.

„Eine riesen Sache“

Stellvertretend für die Schlosspark- und Lippesee-Gesellschaft durften Aufsichtsratsvorsitzender Markus Mertens und Geschäftsführer Christian Stork den Preis aus den Händen von Dr. Thomas Steffen, Staatssekretär des Bundesministeriums für Gesundheit entgegennehmen. „Für die Schlosspark und Lippesee GmbH als kleine kommunale Gesellschaft ist das eine riesen Sache und eine tolle Auszeichnung“, sagte Mertens. „Wir sind sehr erfreut über die Auszeichnung. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die uns dabei unterstützen. Ganz besonders bei unserem Team und meinen Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze mit Leben füllen“, ergänzte Stork. Einer der ersten Gratulanten in Berlin war Carsten Linnemann, der als Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung die Delegationen begrüßte.

Betriebe und Konzerne mit besonderen Leistungen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und des ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements können sich seit 2014 unterjährig um die Auszeichnung Gesunde Unternehmen bewerben und werden durch die Verleihung des Auszeichnungssiegels an ihrem Unternehmensstandort in den Kategorien Bronze, Silber, Gold, sowie in Platin und Diamant als attraktiver Arbeitgeber sichtbar.