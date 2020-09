Der neue „ALL“-Tag am Flughafen Paderborn

Das fliegende Labor hat eine lange Geschichte. Die Maschine trug zu Ehren des ersten deutschen Bundeskanzlers früher den Namen „Konrad Adenauer“ und transportierte im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland Angela Merkel und andere Regierungsmitglieder in alle Welt. 2014 hat die Firma Novespace die Maschine übernommen und für wissenschaftliche Parabelflüge umgebaut. Der Airbus Zero G ist heute das größte Flugzeug der Welt, das Wissenschaftlern und Privatpersonen den Zugang zur Schwerelosigkeit ermöglicht.

Inoffiziell hat es auch den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Kotz-Bomber“.

Das liegt an den von außen betrachtet extremen Flugmanövern, die das Flugzeug absolviert. So fliegt die Maschine immer wieder steile Sturz- und Steigflüge, um die Erdanziehungskraft zu überlisten. So entsteht an Bord für 22 Sekunden Schwerelosigkeit. Wer will, erhält vor dem Flug ein magenberuhigendes Medikament. Trotzdem darf auch die Papiertüte nicht fehlen, heißt es von den Flugteilnehmern. Ein fester Magen ist auch notwendig. An den drei vorgesehenen Flugtagen in Paderborn, die an diesem Mittwoch zu Ende gehen, sind pro Flugtag jeweils 31 Parabeln vorgesehen.

Vom Flughafen Paderborn in die Schwerelosigkeit: Blick in das Parabelflugzeug 1/31 Foto: Jörn Hannemann

Experimentieren in Hochgeschwindigkeit

Der Blick ins Innere des Flugzeuges erinnert ein wenig an eine mit weißen Matten ausgelegte Turnhalle oder Gummizellen, wo es keine Ecken und Kanten gibt. In diesen kurzen Zeiträumen der Schwerelosigkeit führen mehrere Wissenschaftlerteams acht technologische, physikalische und materialwissenschaftliche Experimente durch. Einer der Wissenschaftler ist Jochen Beeckmann (46) von dem Institut für Technische Verbrennung an der Uni Aachen. In einer deutsch-französischen Kooperation untersucht er mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras wie sich Kraftstoffe in der Schwerelosigkeit ausbreiten. Viele Experimente sind Vorstufen zu Untersuchungen, die auf der Weltraumstation ISS fortgeführt werden.

Wie berichtet sollten die Forschungsflüge eigentlich von Bordeaux in Südfrankreich aus starten. Weil dort aber die Corona-Infektionszahlen stark gestiegen sind, profitiert der heimische Flughafen von der Situation. In Ahden ist der Airbus 310 nun für die Projektzeit stationiert und startet dort mehrmals zu seinen Parabelflügen, die über Südfrankreich stattfinden.

Für den in finanzieller Schieflage befindlichen Airport bedeutet dieses neben Einnahmen in fünfstelliger Höhe eine gute Nachricht in turbulenten Zeiten: Am Dienstag meldete der Flughafen eine Insolvenz in Eigenverantwortung an.