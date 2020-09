Mehr als 25.000 Karten hat die CKD-Geschäftsstelle seit Beginn des Corona-Lockdowns nach eigenen Angaben bis Mitte September an die Caritas-Konferenzen und Helfergruppen in den Gemeinden ausgeliefert. „Das übertrifft bei weitem unsere Erwartungen“, freut sich CKD-Diözesanvorsitzende Helga Gotthard. Da die Karten stets in kleinen Mengen von den Caritas-Gruppen bestellt werden, sei davon auszugehen, dass diese nicht gelagert, sondern umgehend an die Empfänger weitergegeben werden.

Los ging’s im März mit der Kartenserie „Alltagsheld“. In drei Motiv-Variationen wurden diese Karten rund 8300 Mal an Pflegekräfte, Kassenpersonal in Supermärkten oder an Beschäftigte der Müllabfuhr verteilt. Aber auch viele Alte, Kranke und pflegende Angehörige haben die Karten erhalten. Es folgte im April ein weiteres Kartenmotiv, das auf das so genannte Lichtblicktelefon der Caritas-Konferenzen aufmerksam machte. Mit den Audiobotschaften des Telefons werden auch aktuell jeden Tag Menschen angesprochen, die digital nicht erreichbar sind. 120 Impulse sind bislang am Telefon zu hören gewesen, 30 bis 60 Hörer nutzen täglich dieses Angebot.

Caritas: mit den Menschen in Kontakt bleiben

Ende Juli brachte die CKD dann 10.000 Briefkarten heraus, die bis auf einen kleinen Rest auch schon wieder vergriffen seien. „Diese Karten werden genutzt für Senioren und Kranke oder auch für Familien, denen man zusichern möchte, dass die Caritas ihnen verbunden bleibt“, erläutert Helga Gotthard. Aber auch als Dank an Spender, für Geburtstagsgrüße, Taufen und auch für bedürftige Familien und Einzelpersonen, die schon langjährig von der CKD betreut werden, finden die Karten Verwendung.

„Viele Ehrenamtliche waren von der Kartenaktion begeistert“, sagt Helga Gotthard. „Die Karten wurden als Hilfe und Motivation gesehen, mit den Menschen im Kontakt zu bleiben. Manchmal haben die Ehrenamtlichen auch einen Kartengruß zurückerhalten.“ Die meisten Caritas-Gruppen haben ihre Kartengrüße kreativ angereichert: mit Buchsbaumsträußchen und Osterkerze zu Ostern, mit Masken, Handcreme, schönen Geschichten, Blumen oder Segenskarten. Eine Seniorengruppe durfte sich über Karten freuen, die mit einem Glas Honig überreicht wurden – eine Spende des örtlichen Imkers.