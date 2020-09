Zeit umzudenken

Die Wasserpartner im Kreis Paderborn – das sind die Städte und Gemeinden – haben daher bereits 2018 die Kampagne „Unser Wasser – auch für die Zukunft ?!“ gestartet. Damit wollen sie die Verbraucher für das Thema Trinkwasser sensibilisieren und zu einem wertschätzenden Umgang mit dem Lebensmittel Nummer eins aufrufen. Das WESTFÄLISCHE-VOLKSBLATT unterstützt die Kampagne in einer Serie. Zum Auftakt informieren die Wasserpartner darüber, wie es um unser Trinkwasser bestellt ist, und welche Ziele sie mit der Kampagne verfolgen.

Niederschlagsdefizit seit 2008

„Für eine gesicherte Versorgung mit Trinkwasser sind verlässliche und ausreichende Niederschläge während der Vegetationsruhe in den Wintermonaten von Oktober bis März erforderlich“, sagt Michael Bernemann, Prokurist der Wasserwerke Paderborn, „hier zeigt sich, dass es seit dem Jahr 2008 im Paderborner Raum jedes Jahr ein Niederschlagsdefizit gegeben hat; lediglich das Jahr 2017 bildete eine Ausnahme.“ Konkret bedeute das, dass pro Jahr weniger Niederschlag gefallen sei als im langjährigen Mittel. Summiere man die jährlichen Defizite auf, so fehlten inzwischen mehr als ein mittlerer Jahresniederschlag von 1.300 Millimetern.

„Bei uns muss zwar niemand verdursten, doch es ist Zeit, Denkweisen zu ändern“, stellt Christoph Wittler, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in Bad Wünnenberg, klar. In der Kampagne, in der er sich mit Daniel Rohring von den Wasserwerken Paderborn engagiert, gehe es nicht darum zu dramatisieren, sondern zu sensibilisieren. Den Bürgern soll veranschaulicht werden, dass die Wasserversorgung aufgrund des Klimawandels eine große Herausforderung ist. Denn die Bedingungen hätten sich verschoben.

„Gerade in den Sommermonaten, wenn uns das Wasser fehlt, registrieren wir gleichzeitig einen erhöhten Verbrauch etwa für die Pools im Garten oder das Rasensprengen“, so Wittler. Manche Gartenpools fassten 20 Kubikmeter Wasser, das sind 20.000 Liter. Die Aufzeichnungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass sich der Niederschlag insgesamt vom Sommer in den Winter verschiebt – es gibt also ausgerechnet dann zu wenig Regen, wenn es heiß ist und ohnehin mehr Wasser gebraucht wird als sonst.

Auch wenn es nach langer Trockenheit schlagartig zu heftigen Niederschlägen komme, könne der ausgetrocknete Boden das Wasser nicht aufnehmen, die Vegetation nicht versorgen, die Grundwasserstände nicht füllen. Der Sommer gehe zwar zu Ende, Entwarnung könne es daher aber nicht geben. „Wir hoffen jetzt, dass es regnet, damit sich die Speicher wieder auffüllen“, so Wittler.

Rohring: neue Bewirtschaftungskonzepte

„Weil sich die Verfügbarkeit des Wassers verändert, müssen wir über Bewirtschaftungskonzepte nachdenken, etwa wie wir das Wasser anders aufteilen“, ergänzt Daniel Rohring. Im Verbund der Wasserpartner helfe man sich untereinander. Über die Vernetzung der Kommunen sei es möglich, die Kontingente flexibel einzusetzen. Das sei derzeit noch ein Frage des Geldes. Im schlimmsten Fall aber, wenn die Talsperre leer und der Grundwasserspiegel abgesunken sei, gebe es vielleicht nichts mehr zu verteilen.

Über den Preis wollen die Wasserpartner den sorgsamen Umgang mit dem Lebensmittel nicht regulieren. „Wasser muss allen zur Verfügung stehen und darf nicht zu teuer sein“, sagt Wittler. Vielmehr werben die Wasserexperten in ihrer Kampagne für eine Wertschätzung und einen sinnvollen Umgang mit dem Trinkwasser. Jeder sollte versuchen, nach seinen Möglichkeiten Trinkwasser zu schonen und zu schützen. „Wir wollen zeigen, dass Trinkwasser kein Selbstverständnis ist“, so Daniel Rohring. In einem nächsten Schritt Anfang Oktober gehen die Wasserpartner mit ihrer Kampagne in die Grundschulen.

In der WV-Serie wird es in den nächsten Folgen unter anderem um die Auswirkungen des Wassermangels auf den Wald und die Qualität unseres Wasser gehen. Außerdem wollen wir zeigen, wie ein Tag ohne Wasser aussieht und wie jeder Wasser sparen kann, ohne auf Hygiene und Komfort zu verzichten.