Alena S. ist nach bisherigen Erkenntnissen zuletzt am Mittwoch, 9. September, an der Winterbergstraße in Blomberg gesehen worden. Sie sei auf Medikamente angewiesen und brauche dringend Hilfe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Jugendliche könnte sich auch außerhalb Lippes in Hannover oder Paderborn aufhalten. Umfangreiche Suchmaßnahmen laufen.

Beschreibung der Vermissten

Alena S. ist etwa 1,60 Meter groß und sehr schlank, sie hat mittellange, dunkelbraune Haare. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine olivgrüne Hose, eine dunkelblaue Sweatjacke der Marke Champion und schwarz-violett-farbene Schuhe.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, möge sich unter der Rufnummer 05231/6090 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.