Der 40-Jährige war gegen 12.30 Uhr in Richtung Ludwigsfelder Ring unterwegs. Aus bislang noch unbekannter Ursache kollidierte er mit einem am rechten Straßenrand geparkten LKW. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Der Fahrer des Fiats wurde leichtverletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.