Alena S. hält sich möglicherweise in Paderborn auf – Polizei bittet um Unterstützung

Paderborn/Blomberg (WB). Die 16-jährige Alena S. aus Blomberg, die seit Mittwoch, 9. September, vermisst wird, hält sich mög­licherweise in Paderborn auf. Wie die Polizei mitteilte, sei das Mädchen zuletzt an der Winterbergstraße in Blomberg gesehen worden.