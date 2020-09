Busse fahren abends öfter

Vom 11. Oktober wird die Linie 7 über die bisherige Endhaltestelle „Kilianplatz“ hinaus über die Haltestelle „Gertrudenstraße“ bis zum Technologiepark erweitert. Damit erreicht die Linie 7 dann auch die Haltestelle „Südring”. Die umliegenden Einkaufsmöglichkeiten werden somit für die Bewohner der Südstadt besser erreichbar. Lediglich am späten Abend sowie an Sonntagen, wenn im Bereich des Technologieparks keine Nachfrage zu erwarten ist, bleibt die Linie 7 weiterhin auf ihrem bisherigen Fahrweg mit der Endhaltestelle „Kilianplatz”. Diese Haltestelle bekommt für die erweiterten Fahrten vom und zum Technologiepark zwei neue Zustiegsmöglichkeiten im Verlauf der Kilianstraße.

Ebenfalls vom 11. Oktober an erreicht der Padersprinter mit seinen Linien 1, 2, 4, 8, 9 und 11 alle Paderborner Stadtteile von montags bis samstags bis gegen Mitternacht in einem 30-Minuten-Takt (bisher stündlich). Besonders für den abendlichen Freizeitverkehr ergeben sich so viele neue Fahrmöglichkeiten. Die Linien 6 und 68 haben sich bereits im bisherigen Fahrplan zu einem annähernden 30-Minuten-Takt zwischen Kernstadt und Sande ergänzt, daher bekommt die Linie 68 lediglich auf dem Abschnitt Hauptbahnhof – Bahneinschnitt zusätzliche Fahrten.

Pünktlichkeit stabilisieren

Ergänzend zu den genannten Veränderungen wird mit dem Fahrplanwechsel bei einigen Linien auch das Angebot um einzelne Fahrten erweitert. Zudem werden bei den meisten Linien des Padersprinters kleinere Fahrzeitenanpassungen im Minutenbereich vorgenommen, mit dem Ziel, die Pünktlichkeit des Stadtbusverkehrs weiter zu stabilisieren.

Eine ausführliche Beschreibung aller Fahrplanänderungen findet sich im Vorwort des neuen Fahrplanhefts, das wie immer kostenlos im Kundencenter am Kamp, in den Verkaufsstellen des Padersprinters oder beim Fahrpersonal erhältlich ist. Eine Übersicht mit den wichtigsten Neuerungen pro Linie sowie alle Linienfahrpläne zum Download gibt es auch online unter www.padersprinter.de/fahrplanwechsel. Außerdem finden Fahrgäste die ab dem 11. Oktober geltenden Abfahrtszeiten demnächst auch in der elektronischen Fahrplanauskunft auf der Homepage www.padersprinter.de oder über die kostenlose Fahrplan-App.

Sollte es zu coronabedingten Änderungen beim Fahrplan kommen, informiert der Padersprinter seine Fahrgäste auf der Sonderseite www.padersprinter.de/coronavirus darüber sowie auch auf allen weiteren Kanälen, die dafür zur Verfügung stehen wie die Social-Media-Kanäle und die Fahrplan-App. Bis auf Weiteres gilt, dass die Nachtbusse noch nicht wieder im Stadtgebiet Paderborn verkehren.