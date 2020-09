Finanzbeamtin freigesprochen

Der Fall hatte im Frühjahr 2019 bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die mittlerweile 64-Jährige war vom Amtsgericht Düsseldorf zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt worden, weil sie sich des Betruges durch Unterlassen schuldig gemacht haben soll. Ihr waren über einen Zeitraum von zwölf Jahren die genannten 176.332 Euro an Brutto­gehalt mehr berechnet worden, als ihr für ihre Halbtagsstelle eigentlich zugestanden hätte.

Das Gericht war seinerzeit zu der Erkenntnis gekommen, die Beamtin, die in Paderborn wohnt und im Finanzamt Dortmund gearbeitet hat, hätte nicht nur die zu hohe Gehalts­zahlung bemerken, sondern dies auch ihrem Dienstherren zur Kenntnis bringen müssen. Die Frau ging in Berufung, die jetzt vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt wurde.

Abrechnungen schwierig zu durchschauen

Dort erschien der gesamte Vorgang in einem anderen Licht: Verteidiger Matthias Cramer aus Paderborn hatte bereits in erster Instanz bemängelt, dass es – selbst für einen Beamten – äußerst schwierig sei, die monat­lichen Gehaltsabrechnungen des Landesamtes für Besoldung und Versorgung (LBV) zu durchschauen. Die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern habe ab 2005 – nach vorhergehender Versetzung in den Ruhestand – eine halbe Stelle beim Finanzamt Dortmund gehabt. Das Finanzamt habe die Stelle zum erneuten Dienstantritt korrekt an die Oberfinanzdirektion Münster gemeldet, aber beim LBV in Düsseldorf sei die Stelle als eine volle geführt und die Bezüge entsprechend ausgezahlt worden. Das sei erst 2016 aufgefallen.

Die Form der monatlichen Abrechnung der Bezüge habe nach Darstellung des Verteidigers auch die Richter der 22. Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf als Berufungskammer staunen lassen: Darin seien so viele einzelne und monatlich unterschiedliche Beträge aufgeführt, dass kaum nachzuvollziehen sei, wie am Ende der ausgezahlte Betrag zustande komme. Deshalb, sagt Cramer, habe seine Mandantin nie komplett überblicken können, wie viel Gehalt sie nun regelmäßig monatlich bekommen habe. Ihr sei noch nicht einmal anhand der wechselnden Beträge aufgefallen, dass es dabei zu Auszahlungen gekommen sei, die einem höheren Gehalt entsprochen haben müssten.

Verfahren vor Verwaltungs­gericht offen

Die Unterschiede in den jeweiligen Abrechnungen seien so umfassend, dass sich das LBV vor Gericht nicht in der Lage gesehen habe, nach so vielen Jahren die tatsächliche Höhe der Nettoge­hälter aus zwölf Jahren zu berechnen, die schließlich ausgezahlt worden seien. Strafrechtlich hätte jedoch auch geklärt werden müssen, in welcher Höhe überhaupt Bezüge ausgezahlt worden seien: Die im Verfahren genannten 176.332 Euro seien der Gesamt-Bruttobetrag, der Zufluss an die Angeklagte aber eindeutig geringer gewesen. „Das war nicht so viel mehr im Monat, dass sie davon etwas hätte zurücklegen können“, erklärte der Verteidiger rückschauend.

Das Gericht stellte in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die ­Paderbornerin ein – wegen geringer Schuld und ohne jegliche Auflage. Allerdings ist noch ein Verfahren vor dem Verwaltungs­gericht offen: Dabei geht es um die Aberkennung der Ansprüche auf das Ruhegehalt – diese kann erfolgen, wenn ein Beamter eines Dienstvergehens schuldig gesprochen wurde.