1000 CO2-Ampeln für Schulklassen

Paderborn (WB/itz). Damit in der Corona-Pandemie in den Herbst- und Wintermonaten die Schulklassen richtig gelüftet werden, will die Stadt Paderborn für die 600 Klassen- und 400 Fachräume an ihren Schulen so genannte CO 2 -Ampeln anschaffen. Das ist am Donnerstagabend vom Betriebsausschuss Gebäudemanagement beschlossen worden.

Von Westfalen-Blatt