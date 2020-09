Dreimal so viele Teilnehmer als erwartet

Trotz der sich wiederholenden Demos fühle sich die Jugend noch nicht ernstgenommen. „Die Politik sieht uns, aber redet nicht bewusst über das Problem. Alle loben unseren Einsatz, aber kaum jemand tut aktiv etwas“, sagte die 16-jährige Emelie Sydow von Fridays for Future und Mitorganisatorin der Demo.

Fridays for Future demonstrieren mit 350 Teilnehmern in Paderborner Innenstadt 1/28 Foto: Jörn Hannemann

Das Problem, nicht ernst genommen zu werden, sahen auch die Redner. So auch Umweltaktivist Tobias Volbert von Greenpeace: „Als Umweltaktivisten stoßen wir immer wieder auf Widerstand. Wir werden belächelt, teils sogar kriminalisiert. Dabei kämpfen wir doch nur für eine bessere Zukunft und für die Umwelt.“ Für diese Worte bekam er zustimmenden Applaus.

Insgesamt war es nicht jedem Demonstranten möglich, eine eigene Rede zu halten, doch die meisten Teilnehmer äußerten sich durch selbstgemachte Plakate zum Thema Umwelt- und Klimaschutz. Mit Aufschriften wie „Make love, not CO 2 “ oder „Girls just wanna have funktionierende Klimapolitik“ setzten die Teilnehmer der Demo ein Zeichen.

Auch ein Plakat mit dem aus dem Film „Die Eiskönigin“ bekannten Schneemann Olaf sorgte für Aufsehen, denn es forderte „Rettet Olaf“ und appellierte so vor allem an die jüngere Generation.

Die Forderungen von Fridays for Future bleiben die selben: Nach wie vor fordern sie unter anderem die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und den Kohleausstieg. Außerdem setzen sie auf erneuerbare Energie, sagte Emelie Sydow.

Neben Paderborn kam es in Deutschland am Freitag in 450 weiteren Städten zu Demonstrationen. Die letzte Protestaktion von Fridays for Future hatte am 11. September stattgefunden. Weitere Termine sind bisher noch nicht bekannt.