Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr die Winfriedstraße in Richtung Husener Straße. Zum Unfallzeitpunkt regnete es nach Angaben der Polizei stark. An der Einmündung zur Husener Straße bog er bei Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage nach links in Richtung Leostraße ab. Ebenfalls Grünlicht hatte zu diesem Zeitpunkt eine 26-jährige Fußgängerin, die die Husener Straße überquerte. Der Wagen erfasste die junge Frau und verletzte sind schwer. Die 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.