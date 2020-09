Tante Ju geht am Airport Paderborn in Rente

Paderborn/Büren (WB/itz). Eine 84 Jahre alte Junkers Ju 52 ist der neue Star im Quax-Hangar am Paderborn-Lippstadt Airport. Am Samstag wurde das wohl berühmteste historische Flugzeug Deutschlands, das allein zwischen 1985 und 2018 insgesamt 250.000 Fluggäste transportiert hat, per Tieflader von Bremen nach Büren-Ahden gebracht.