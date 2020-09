Geplant war ein „Gipfeltreffen mit den besten Comedians des Landes“, das die Stellung von Paderborn als Kabarett-Hochburg untermauert. Als das Kulturbüro-OWL im Mai die bereits gut bis komplett verkauften Termine des großen Festivals „Paderborn macht ernst mit lustig“ wegen des Lockdowns verschieben musste, erschien der Oktober doch als ziemlich sicherer Ausweichmonat. Allerdings zeigt sich nun, dass auch wenn manches im Veranstaltungsbereich wieder möglich ist, Veranstaltungen dieser Größenordnung noch nicht wieder machbar sind.

Da das Kulturbüro-OWL keine halbgaren Kompromisse eingehen möchte, arbeitet man dort derzeit an neuen Veranstaltungen, die in Corona-Zeiten gut und vernünftig machbar sind.

Die großen Termine, für die sich schon viele tausend Fans ihre Karten gesichert haben, müssen weiter auf bessere Zeiten warten.

Im Oktober 2020 sollten eigentlich die Gastspiele von Sebastian Pufpaff (11.), Christoph Sieber (12.), Gerburg Jahnke (13.) und Jochen Malmsheimer (18.) nachgeholt werden. Dafür gibt es nun nochmals neue Termine im neuen Jahr, und zwar spielt Sebastian Pufpaff am 25. April 2021, Christoph Sieber am 26. April, Gerburg Jahnke am 9. Mai und Jochen Malmsheimer am 21. April. Die gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Darüber hinaus sind noch Karten zu haben.