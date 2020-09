Daniel Gielniak hofft auf Rosen

Paderborn (WB). Für Verwirrung wird Daniel Gielniak bei der neuen Bachelorette-Staffel auf jeden Fall sorgen. Denn der 28-Jährige ist einer von vier Daniels, die vom 14. Oktober an, jeweils um 20.15 Uhr auf RTL um das Herz von Bachelorette Melissa buhlen. Der Maschineneinrichter, der seit 2010 in der Stahlrohrindustrie tätig ist, sehnt sich nach über drei Jahren Single-Dasein wieder nach einer Beziehung, beschreibt der Sender die Motivation des Fußballers, der als gebürtiger Paderborner lange in Borchen lebte und seit September wieder in Paderborn wohnt.

Von Maike Stahl