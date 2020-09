Mit dem Business-Jet ans Ziel

Büren (WB). Zuletzt gab es viele Hiobsbotschaften für die Luftfahrtbranche, nun gibt es auch mal positive Nachrichten: „Der Bereich der Geschäftsluftfahrt gewinnt an Bedeutung und geht nach Beendigung des totalen Lockdowns gestärkt aus der Krise hervor“, heißt es in einer Mitteilung der PAD-Aviation-Service GmbH mit Stammsitz am Flughafen Paderborn/Lippstadt.

Von Westfalen-Blatt