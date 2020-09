Das Trio stahl dem Paderborner Geldbörse und Handy. Bei einem Gerangel kam der 26-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Die Täter entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Mann fuhr im Anschluss an die Tat noch mit dem Zug nach Münster und informierte dort am frühen Mittwochmorgen die Polizei über den Sachverhalt.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Männlich, einer war 170 cm groß, die beiden anderen etwa 180 cm, 25 bis 28 Jahre alt, schwarze Haare, dunkel gekleidet, schwarze Halstücher um Mund und Nase, schwarze Käppis bzw. Kapuzen, eventuell ein Bart, sprachen Arabisch mit dem Opfer.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Wer kann sonst Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.