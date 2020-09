Drei Jahre Gefängnis für Vergewaltigung

Sein erstes Opfer war demnach eine 27-Jährige. Die Frau befand sich gerade auf dem Nachhauseweg, als der Mann sie ansprach. Er erschlich sich das Vertrauen der Frau, die ihn schließlich zu sich nach Hause auf ein Bier und eine Zigarette einlud. Als sie den Mann dann aus ihrer Wohnung komplimentieren wollte, wurde er plötzlich übergriffig. Er würgte die Frau, um sie zum Sex zu zwingen.

Sie wehrte sich allerdings so heftig, dass sie ihn schließlich doch noch aus der Wohnung drängen konnte. Die Tatsache, dass er die 27-Jährige zuvor mit dem Finger penetriert hatte, wertete das Gericht als Vergewaltigung. Das Gericht rügte auch die perfide Art und Weise, wie der Angeklagte vorgegangen sei und sich erst das Vertrauen der Frau erschlich.

Sein zweites Opfer fand der Paderborner den Angaben zufolge an der Westernstraße. Dort hatte sich eine junge Frau auf einen nächtlichen Spaziergang begeben, als sich der Angeklagte ihr von hinten näherte und sie zu Boden riss. Der Paderborner fasste der Frau mehrfach in den Schritt.

Laut dem Gerichtssprecher kamen ihr jedoch zwei Asylbewerber zu Hilfe, die die Szene beobachtet hatten. So blieb die Frau zumindest körperlich unversehrt. Da sich der 25-Jährige offenbar von den beiden Männern bedroht fühlte, rief er selbst die Polizei. So kamen die Ermittlungen ins Rollen. Als die Polizei schließlich den Zusammenhang mit dem ersten Fall und der Vergewaltigung herstellen konnte, wurde der 25-Jährige in Untersuchungshaft genommen.