Einbruch in Baumarkt: Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Diensthund „Dexter“ an der Heisenbergstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus „äußerst hilfreich“

Paderborn-Schloß Neuhaus (WB). Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch nach einem Einbruch in einen Baumarkt an der Heisenbergstraße drei Tatverdächtige (33/44/46) festgenommen. Die Beute, Elektrogeräte im Wert von mehr als 20.000 Euro, wurde gesichert und ein Fahrzeug sichergestellt. Polizeidiensthund „Dexter“, ein belgischer Schäferhund, sei bei dem Einsatz äußerst hilfreich gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.